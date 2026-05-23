Incendio minaccia le case a Oschiri

Un grosso incendio è divampato questa mattina a Oschiri, in via Umberto, alla periferia del paese: le fiamme, che hanno interessato una zona coperta di macchia mediterranea e pascolo, si sono pericolosamente avvicinate alle case, costringendo gli inquilini ad allontanarsi in tutta fretta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per domare il fronte del rogo, e i carabinieri. Ma è stato necessario anche il supporto dei barracelli e di squadre di volontari: le operazioni di spegnimento sono rese complesse dal fatto che in questo periodo la vegetazione è già secca e il fuoco si sposta alimentato dal vento.

Ancora incerte le cause.