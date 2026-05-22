America’s Cup a Cagliari, il trofeo realizzato dallo scultore di Orani Roberto Ziranu

La grande vela nel Golfo di Cagliari. Un artista sardo, nato a Orani, che ha portato le sue sculture in tutto il mondo, ha creato una delle opere simbolo della manifestazione. Il trofeo assegnato all’equipaggio vincitore è infatti una creazione di Roberto Ziranu, esposta accanto alla America’s Cup e alla Louis Vuitton Cup. La scultura fonde design moderno e natura sarda, con una base in legno di ginepro proveniente dall'Ogliastra e vele forgiate a mano.