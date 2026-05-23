Sestu, inaugurato il primo impianto di lavorazione della mandorla biologica

Inaugurato a Sestu, nella sede della Cooperativa S'Atra Sardigna, il primo impianto che lavora la mandorla biologica certificata. Entrerà in produzione con circa 70 ettari e una dozzina di produttori biologici associati alla OP cooperativa. L'infrastruttura consentirà ai produttori di trasformare la mandorla senza affidare il prodotto a impianti fuori dall'Isola. Una risposta concreta a uno dei principali limiti del settore biologico sardo: la scarsa presenza di aziende di trasformazione bio-certificate. L'inaugurazione è stata accompagnata da un seminario dedicato alla filiera della mandorla, nell'ambito del Bio festival 2026, che da oggi è partito con una serie di appuntamenti per valorizzare le filiere bio. Domani a Serramanna nuovo incontro dedicato ai giovani e all'innovazione in agricoltura. Dal 25 al 29 maggio invece le azione del territorio apriranno le porte al pubblico con visite e degustazioni. Il finale il 30 e 31 maggio al Parco di Molentargius.