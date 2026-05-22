Ussi80 alla Comunità La Collina di Serdiana: nel ricordo di Nando Martellini e Bruno Pizzul

La Comunità La Collina, a Serdiana, ha ospitato “Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze”. L’evento - dopo i Memorial Giampiero Galeazzi e Gianni Minà - si basa sul valore dello sport paralimpico, educazione alla legalità, territorio e scuole. Dedica speciale agli autori di tante indimenticabili telecronache. La Comunità di Don Cannavera è stata la prima in Italia, cinquant’anni fa, a ospitare e reinserire minori con pene da scontare in carcere. “Sport e socialità sono due facce della stessa medaglia. Sport significa sfide, competizione, successi e vittorie: ma anche movimento, incontro con le altre persone, confronto. Socializzare - ha detto don Ettore Cannavera - è uno dei principi della convivenza”. È intervenuta anche Martina Caironi che, reduce da un tour nelle montagne del Sulcis, la plurimedagliata paralimpica e mondiale, ha sposato la causa di Ussi80. Presenti anche Nicola Riva e alcuni grandi protagonisti della storia del Cagliari. Nel video alcuni momenti dell’incontro.