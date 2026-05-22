Si presenta il nuovo presidente del Comitato di Sant'Elena a Quartu Stefano Mulliri

Stefano Mulliri, 47 anni, è il nuovo presidente del Comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena a Quartu, uno dei più giovani eletti.

Ancora fatica a contenere il groviglio di emozioni che lo ha travolto fin da quando gli è stata annunciata la lieta notizia. Giovedì scorso il passaggio ufficiale di consegne con lo scambio del medaglione subito dopo la messa per la festa della patrona.

«È nato tutto all’improvviso», racconta, «in 48 ore che mi hanno cambiato la vita. Il Comitato ha fatto come sempre le votazioni e sono stato scelto io. Dopo mi hanno chiamato per comunicarmelo. Io in questa basilica sono stato chierichetto, qui ho fatto il seminario anche se poi la mia vita ha preso altre strade, qui canto nel coro e adesso essere presidente del Comitato completa il mio percorso nella chiesa». Tutto questo «è una cosa bella e grande che non mi sarei mai aspettato. È stato bellissimo nei giorni scorsi partecipare alla vestizione del simulacro della Santa, un rito antichissimo, abbiamo messo i merletti, i pizzi. Ancora mi emoziono».