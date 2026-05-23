Mario Cirronis, presidente di s'Atra Sardigna, descrive l'impianto

Video di Alberto Masu
Video di Andrea Busia
Video di Giorga Daga
Presenti anche Nicola Riva e alcuni grandi protagonisti della storia del Cagliari
Video di Virginia Devoto
Video di Simona De Francisci
Il pizzaiolo italiano più famoso al mondo protagonista ieri a Baja Sardinia di un evento
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