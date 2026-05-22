Anci, appello da Cagliari con il presidente nazionale Manfredi: «Garantire la continuità alle opere del Pnrr»

«Bisogna garantire la continuità alle opere avviate con i fondi del Pnrr». L'appello dei Comuni è già al centro di confronti con il Governo ed è stato ribadito a Cagliari in occasione del vertice ANCI. A Palazzo Regio il presidente nazionale Gaetano Manfredi ha incontrato il consiglio regionale sardo dell'associazione. Tra i sindaci, anche dell'Isola, c'è preoccupazione per la scadenza del 30 giugno che si avvicina. C'è l'impegno ad accelerare i lavori nei cantieri ancora aperti ma anche la richiesta di garanzie per completare quelli che non verranno chiusi nei tempi previsti.

GAETANO MANFREDI PRESIDENTE NAZIONALE ANCI - SINDACO DI NAPOLI

MASSIMO ZEDDA SINDACO DI CAGLIARI

DANIELA FALCONI PRESIDENTE ANCI SARDEGNA