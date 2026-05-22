Iglesias, una volpe tra le strade cittadine: l’episodio in via Pacinotti

A Iglesias, dopo i cinghiali, anche le volpi fanno la loro comparsa in città. Un avvistamento insolito avvenuto ieri notte in via Pacinotti, nel cuore del quartiere di Serra Perdosa, dove un esemplare di volpe è stato notato da una residente della zona.

A segnalare la presenza della volpe è stata Valeria D’Alessandro, che abita a pochi passi dalla strada e che ha potuto filmare l'incontro inaspettato. La donna ha raccontato di aver inizialmente scambiato l’animale per un piccolo cane, salvo poi rendersi conto, avvicinandosi, che si trattava di una volpe.

«Non avevo mai visto una volpe in città – ha raccontato incredula – era seduta sul marciapiede. All’inizio l’ho scambiata per un cagnolino, ma poi mi sono accorta che era molto strana per essere un cane».

L’animale, probabilmente sceso dai monti vicini, si trovava nei pressi della salita dove ogni lunedì viene allestito il mercatino. La testimone ha anche scattato una foto alla volpe, che non si è mostrata intimorita dalla sua presenza: «Non si è mossa, anzi ha iniziato a seguirmi – ha aggiunto la donna – probabilmente pensava che le avrei dato da mangiare. Non sapevo come comportarmi, perché è pur sempre un animale selvatico e non conoscevo la sua reazione. È stata comunque un’emozione incredibile e inaspettata».

Un incontro ravvicinato che, nel giro di poco, ha trasformato una normale passeggiata in un episodio decisamente insolito per le strade della città.