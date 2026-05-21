Con 211 passeggeri è atterrato,  questa mattina, il volo che fino a ottobre collega New York a Olbia. Con una frequenza di quattro collegamenti settimanali, Delta Airlines unisce con un Boeing 767 - 300, senza scali, la Sardegna alla Grande Mela.

«La giornata di oggi rappresenta un momento storico non solo per il nostro aeroporto ma per l’intera Isola: questo risultato è il frutto di un lavoro portato avanti nel corso degli anni insieme a tutti gli operatori del settore», ha commentato l'amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello.

Giampaolo Cuccuru

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