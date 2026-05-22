Luras, centinaia di persone per l'ultimo saluto a Mauro Zuncheddu

Centinaia di persone hanno salutato per l’ultima volta a Luras Mauro Zuncheddu, il ragazzo di 22 anni stroncato da un malore mentre era ricoverato in ospedale a Tempio. Erano presenti i tifosi del Lauras, il giovane scomparso faceva parte del gruppo dei Warriors. La comunità di Luras si è stretta attorno alla famiglia Zuncheddu. I legali dei genitori del giovane, gli avvocati Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, attendono gli esiti dell’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio sulla tragedia.