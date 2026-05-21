Terzo settore e no profit, La "San Camillo de Lellis" di Sassari premiata a Milano

La Sardegna premiata a Milano per il settore no-profit. E’ il Progetto di Banca Intesa “Imprese vincenti 2026” su Welfare e impatto sociale ma anche Innovazione, ricerca e educazione che ha portato sul podio un’impresa di Sassari. Unica su 10 da tutta Italia.

Il prestigioso riconoscimento è andato alla Cooperativa San Camillo de Lellis che da oltre 30 anni opera nel Terzo Settore, proponendo servizi socioeducativi per la prima infanzia e l’adolescenza (nel video Paola Appeddu, Presidente Cooperativa San Camillo De Lellis)