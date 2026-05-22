A Cagliari incontro fra Zedda, Manfredi e i sindaci sardi: «Il valore dei Comuni va ribadito»

Un incontro con gli amministratori locali, legato al valore dei Comuni nel sistema Paese. È quello organizzato stamattina al Palazzo Regio di Cagliari in occasione della visita del presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi, che in qualità di sindaco di Napoli sta presenziando alla regata preliminare dell’America’s Cup. Con lui il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, a fare gli onori di casa, e la presidente di Anci Sardegna Daniela Falconi, assieme a numerosi assessori e consiglieri e a diversi sindaci dell’Isola.

«Abbiamo un dato drammatico in Sardegna che è quello della carenza di personale», spiega Zedda. Il Comune di Cagliari, per fornire un dato, da 2.500 dipendenti nei primi anni 2000 oggi è sceso a poco più di mille. Nonostante lo sforzo per milioni di euro di assunzioni, in molti scelgono di partecipare anche a concorsi di altre istituzioni».

«Bisogna ridare centralità al ruolo dei comuni, come vero ente di gestione del territorio e come vero ente di erogazione dei servizi ai cittadini», le parole di Manfredi. «Se noi non abbiamo la possibilità di farlo, sia dal punto di vista economico sia degli strumenti normativi, è chiaro che alla fine chi paga il prezzo di questa mancanza sono i cittadini delle nostre comunità».

«Dobbiamo far capire quanti comuni siano centrali nell’erogazione dei servizi: non possiamo farli diventare i Caf della Regione o dello Stato», ricorda Falconi. «Devono utilizzare le risorse per creare nuovi e migliori servizi per i cittadini, questa è una battaglia che tutti noi sindaci dobbiamo fare per ridare dignità al nostro lavoro».