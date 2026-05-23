La Fondazione Francesca Rava in Sardegna, da un grande dolore un'energia straordinaria: "Ti cercherò per sempre"

La Fondazione Francesca Rava, tanti progetti umanitari in giro per il mondo, nasce da un grande dolore. Dopo la morte della sorella Francesca, Maria Vittoria Rava ha deciso di sostenere le persone più fragili, in particolare i bambini, che hanno più bisogno di aiuto. Da una tragedia improvvisa un'onda di energia che è cresciuta con il tempo e che consentito di realizzare ad Haiti, terra martoriata, il più importante ospedale pediatrico dei Caraibi che ha resistito anche al devastante terromoto che nel 2010 ha sconvolto l'isola. La Fondazione Rava ha forti radici anche in Sardegna grazie all'azione della nuorese Cristina Puligheddu che per sigillare questo rapporto speciale ha organizzato a Oliena, all'Experience Hotel Su Gologone, l'incontro per presentare il libro "Ti cercherò per sempre" del giornalista e scrittore Claudio Guerrini che riassume l'esperienza della Fondazione. Presente Mariavittoria Rava insieme a Chiara Del Miglio, figura fondamentale che segue i Campus di volontariato. Nel ricordo sempre vivo di Francesca. Nel video Mariavittoria Rava.