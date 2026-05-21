Un evento di livello mondiale, che darà lustro a Cagliari e alla Sardegna. È il filo conduttore della regata preliminare della 38ª America’s Cup, che fino a domenica vedrà il Golfo degli Angeli protagonista assoluto della vela. È seguendo questa impostazione che la Regione Sardegna ha fortemente voluto la manifestazione, atto iniziale dell’edizione che sarà assegnata a Napoli nel 2027.

L’investimento per organizzare la regata preliminare è stato di 8 milioni di euro, finanziato per intero dall’assessorato al Turismo, con un ritorno economico di gran lunga superiore e destinato ulteriormente a salire: «Sì, perché la stima di 50 milioni che avevamo fatto va rivista al rialzo», annuncia Alessandra Todde, presidente della Regione.

Tutto pronto

Fino a domenica, gli appassionati di vela avranno gli occhi su Cagliari. Le presenze attese sono 25mila, anche qui in aumento dalle stime iniziali, ma sono molti di più quelli che – in tutto il mondo – seguiranno la manifestazione dalle numerose tv accreditate. Che riprenderanno non solo le barche in acqua, ma anche le varie bellezze del Sud Sardegna.

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