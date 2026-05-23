Fra nazareno diventa venerabile: «Riconosciute le “virtù eroiche”»

La Chiesa riconosce ufficialmente le virtù eroiche di Fra Nazareno da Pula: da oggi il frate cappuccino sardo è “Venerabile”. Papa Leone XIV ha autorizzato il decreto pubblicato dalla Santa Sede, chiudendo un lungo percorso iniziato anni fa e molto seguito dai fedeli dell’isola. Per Padre Roberto Sardu, vice postulatore della causa, “è una gioia per tutta la Chiesa sarda”: conclusa la fase diocesana, Roma ha riconosciuto la profondità spirituale e la testimonianza di vita del religioso. Fra Nazareno, morto nel 1992, resta una delle figure più amate della Sardegna contemporanea. Migliaia di persone si rivolgevano a lui in cerca di ascolto, conforto e preghiera. “Era l’uomo dell’accoglienza e della consolazione”, racconta Padre Sardu, che lo conobbe personalmente. Nel santuario di Pula, diventato negli anni meta continua di pellegrinaggi, il frate ascoltava per ore chiunque bussasse alla sua porta. Ora il prossimo passaggio verso la beatificazione dipenderà dal riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione. Nel vieo Padre Roberto Sardu.