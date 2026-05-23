Olbia, tassa di soggiorno forziere del turismo: e così si finanziano i grandi eventi

Le modifiche al regolamento permetteranno al Comune di Olbia di ampliare l'offerta e anche gli effetti collaterali favorevoli della tassa di soggiorno, che sarà reinvestita nei servizi per la città. Si potrà usare la modalità paypal e scatta l'obbligo per affittacamere e titolari di b/b di esporre il cin. L'amministrazione viene incontro ai giovani studenti. Spettacoli e manifestazioni di livello ma sempre con l'obiettivo di migliorare decoro urbano, accoglienza e ricettività, garantendo un benessere maggiore sia alla popolazione che ai visitatori. E parte dei fondi finanzieranno il progetto per allungare la stagione turistica. Come introiti la città gallurese si conferma ai vertici isolani. Alessandro Fiorentino assessore al bilancio di Olbia