Volo New York-Olbia, l'emozione dell'assistente di volo di Iglesias

Per il primo collegamento diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti c’era aria di festa anche al gate dell’aeroporto JFK di New York, dove i passeggeri hanno atteso il volo per Olbia. A raccontarlo è Luca Diana, uno dei due assistenti di volo sardi, insieme a Patrizia Prevosto, che lavorano per Delta Air Lines. Per lui, originario di Iglesias, il debutto della tratta ha un valore speciale.