Il Festival della Tradizione Olearia al via ad Alghero

Una Torre di Sulis gremita per l’inaugurazione di EVOA il Festival della Tradizione Olearia, nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e delle produzioni del territorio. La manifestazione, promossa dal Distretto Rurale Alghero-Olmedo, ha preso il via nella Torre di Sulis con una mostra fotografica dedicata alla memoria dell’ovicoltura locale, alla presenza della presidente Gianfranca Pirisi insieme al direttivo del Distretto, dell’assessora al Turismo del Comune di Alghero Ornella Piras, del sindaco di Olmedo Toni Faedda, dei consiglieri regionali Aldo Salaris e Valdo Di Nolfo, oltre a rappresentanti delle associazioni di categoria, operatori agricoli e oleifici coinvolti nel festival. EVOA- Festival della Tradizione Olearia proseguirà fino al 24 maggio con un programma di convegni, visite ai frantoi, degustazioni, masterclass ed esperienze dedicate al racconto dell’olio. La mostra “Radici d’Olio” resterà visitabile sino a domenica, mentre sabato mattina sono previste visite nei frantoi del territorio di Alghero e nel pomeriggio degustazioni di oli nella cornice di Villa Maria Pia.