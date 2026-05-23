Cagliari, lo spettacolo delle jacarande fiorite visto dal drone

Uno spettacolo in più per le migliaia di crocieristi e turisti arrivati a Cagliari per godersi gli eventi legati all’America’s Cup. Da qualche giorno in città è esplosa la fioritura delle jacarande che colora le strade di meravigliose sfumature tra il blu elettrico e il malva, regalando ai cagliaritani e ai visitatori immagini da cartolina: dal Largo Carlo Felice a via Dante, passando per piazza Giovanni e per via Milano, lo scenario ripresa dall’alto è da togliere il fiato.