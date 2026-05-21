Il prefetto di Nuoro Alessandra Nigro ha disposto la sospensione dalla carica del sindaco di Ottana Franco Saba, dopo l’esecuzione dell’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari chiesta dai pm Andrea Jacopo Ghironi e Riccardo Belfiori.

Saba è indagato per il reato di tentata concussione in concorso, contestato ai sensi degli articoli 110, 56 e 317 del codice penale. Il provvedimento prefettizio è stato adottato oggi in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 235 del 2012, la cosiddetta legge Severino, che prevede la sospensione degli amministratori locali in presenza di specifiche misure cautelari.

Nel decreto firmato dal prefetto viene dichiarata “la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di Sindaco” nei confronti di Franco Saba, eletto alla guida del Comune di Ottana nelle consultazioni amministrative del 25 e 26 ottobre 2020. Il decreto è stato trasmesso al Comune di Ottana per l’esecuzione del provvedimento. Nella nota diffusa dalla Prefettura sulla sospensione dalla carica, però, al momento non si parla della candidabilità di Saba, che resta l’unico aspirante sindaco in vista delle prossime elezioni comunali fissate per il 7 e 8 giugno. Nella nota diffusa dal Prefetto, non viene fatto alcun riferimento a eventuali cause ostative alla partecipazione alla competizione elettorale.

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