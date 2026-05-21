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21 maggio 2026 alle 22:29aggiornato il 21 maggio 2026 alle 22:30
Grave incidente ad Arbus: un feritoIl violento schianto tra Sant'Antonio di Santadi e Torre dei Corsari: l’uomo sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo
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Grave incidente ad Arbus, tra Sant'Antonio di Santadi e Torre dei Corsari. È successo attorno alle 21.45.
Un automobilista è ferito: sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo.
Sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118 e i carabinieri della zona.
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