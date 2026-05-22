Franco Pepe torna in Sardegna

Per celebrare l’uscita della monografia edita da Phaidon “Franco Pepe: Pizza Chef” e il ritorno in Gallura del pizzaiolo italiano più famoso al mondo, due volte Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, il 7Pines Sardinia ha ospitato ieri sera, nel giardino antistante la pizzeria Spazio by Franco Pepe del resort di Baja Sardinia, l’evento “Franco Pepe: Pizza Chef - The Talk”.

Presenti Cristian Gadau, CEO & Founder di The Best Chef, Francesca Pepe, Marketing & Project Manager di Pepe in Grani, e, in collegamento da remoto, Elisia Menduni, antropologa, reporter e coautrice di “Franco Pepe: Pizza Chef”. Il talk è stato moderato da Vito Spalluto, Managing Director del 7Pines Resort Sardinia, che ha riaperto il 23 aprile.

“Abbiamo parlato di quanto il territorio sia importante nella gastronomia”, ha spiegato Spalluto prima si cedere la parola a Pepe. “Franco si è innamorato della Sardegna e anche quest’anno ha creato una pizza col nostro chef Pasquale D’Ambrosio che si chiama Orto 1.0, e probabilmente in futuro ce ne saranno altre”.