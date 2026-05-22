Quartu, all’Ex Convento dei Cappuccini l'inaugurazione della personale di Giovanni Coda

Cagliaritano, classe 1964. Regista, fotografo, autore, curatore. Dal 1996 Direttore Artistico del V-Art – Festival Internazionale Immagine d'Autore, oggi alla sua XXXI edizione. Dal 2020 Advisor del Social Justice Film Festival & Institute di Seattle. Fondatore, nel 2022, di The Social Gallery a Quartu Sant’Elena, spazio espositivo e presidio culturale che ha saputo ritagliarsi un ruolo preciso nel panorama delle arti contemporanee sarde. La biografia di Giovanni Coda è quella di un artista che non ha mai smesso di muoversi – fisicamente, geograficamente, tematicamente – e che ha trasformato questo movimento in metodo, in strumento di ricerca e di sperimentazione.

Sabato alle 18 all’Ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari 43, a Quartu Sant’Elena, Coda inaugurerà “AS IT IS”, un progetto espositivo curato da Giovanni Follesa che ripercorre un arco di circa vent’anni, attraverso geografie lontanissime e tuttavia dialetticamente connesse: dalla Sardegna passando per Città del Messico, fino al più recente lavoro umanitario condotto nel 2024 in Bangladesh, al seguito di un viaggio promosso dall'associazione Farmacisti nel Mondo.