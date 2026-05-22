Mega yacht e crociere di lusso, alleanza tra Sardegna e Marocco

Un’alleanza strategica tra i porti del sistema della Sardegna e Tangeri per lo sviluppo integrato della nautica da diporto nel Mediterraneo. L’accordo, firmato dal Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà, e dal Presidente del porto di Tanger Ville, Mohamed Ouanaya, si inserisce in un contesto di crescente rilevanza economica e strategica del comparto degli yacht e mega-yacht e delle crociere di lusso, settore nel quale entrambe le realtà portuali ricoprono un ruolo di eccellenza nel Mediterraneo: «Per promuovere la creazione di un circuito nautico internazionale integrato tra Sardegna e Marocco, valorizzando le rispettive infrastrutture portuali e rafforzando l’attrattività delle reciproche destinazioni sui mercati globali».