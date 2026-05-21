Il segretario generale della UIL Bombardieri: "Crisi energetica, ci pensi l'Europa"

Il segretario generale della UIL Pier Paolo Bombardieri è intervenuto a Cagliari in occasione del XIX congresso regionale che ha portato alla conferma come segretaria di Fulvia Murru.

Bombardieri ha parlato della crisi energetica, chiedendo l'intervento dell'Europa, e ha bacchettato le aziende che, dopo aver ricevuto contributi statali, chiudono o lasciano l'Italia.