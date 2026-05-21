Monserrato, la casa campidanese diventa un set televisivo
a casa campidanese Lai-Atzeni, nel centro di Monserrato, diventa un set televisivo. La storica dimora tradizionale – che conserva ancora l’arredamento del 1917 – ha infatti aperto in questi giorni il suo portone e il suo cortile a una troupe, che l’ha scelta come location per girare un documentario sulle tradizioni sarde.
Una serie in 24 episodi girati interamente in sardo, dal titolo “Janas guardianas de su tempu”, prodotta dalla Nical Films. Soggetto e attrice protagonista è Claudia Zedda, antropologa, scrittrice ed esperta dei miti dell’Isola.