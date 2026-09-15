L’Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la SpagnaIl Viminale: «C'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche»
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È di 15 giorni la proroga dei controlli «alle frontiere aeree e marittime con la Spagna» decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione.
Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti – sostiene il Ministero - «elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche».
(Unioneonline)