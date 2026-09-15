Diagnosi sempre più precoce, terapie ad alta efficacia e una presa in carico multidisciplinare capace di accompagnare la persona nelle diverse fasi della vita. Sono i temi al centro del convegno “Sclerosi multipla: fra presente e futuro. Percorsi di vita e di cura”, in programma a Sassari venerdì 18 e sabato 19 settembre. I responsabili scientifici dell’evento sono il neurologo Roberto Zarbo e Gianfranco Mameli, responsabile della Struttura semplice Sclerosi Multipla che fa capo alla Struttura complessa di Neurologia dell’Aou di Sassari diretta dal professor Paolo Solla.

La prima giornata avrà inizio alle ore 15 nell’Aula Magna del Complesso Biomedico, in viale San Pietro 43/b e sarà dedicata in particolare all’approfondimento scientifico e all’aggiornamento degli operatori sanitari. Nella mattinata di sabato 19 settembre partendo dalle ore 9 il confronto sulla sclerosi multipla si sposterà invece in Piazza d’Italia, nel cuore della città e si aprirà alla comunità. L’obiettivo delle due giornate è parlare non soltanto della sclerosi multipla, ma con le persone che la vivono e con le loro famiglie, affrontando bisogni, qualità della vita, inclusione e diritti.

Il tema riveste una particolare importanza in Sardegna, una delle aree con la più alta prevalenza di sclerosi multipla. Secondo il Barometro AISM 2025, nell’Isola si stimano circa 430 casi ogni 100 mila abitanti. Nel Nord Sardegna sono circa 3 mila le persone con sclerosi multipla e il Centro Sclerosi multipla della Clinica Neurologica dell’Aou di Sassari ne segue circa 2 mila. A questi si aggiungono i pazienti in età evolutiva seguiti dalla Neuropsichiatria infantile.

Il convegno vedrà la collaborazione e il confronto tra neurologi impegnati nella cura della sclerosi multipla in Sardegna e professionisti provenienti da diverse realtà sanitarie italiane. Oltre ai professionisti della Clinica Neurologica della Aou di Sassari, parteciperanno specialisti delle Asl di Sassari e Nuoro, dell’ARNAS Brotzu, dell’Asl Alto Adige, dell’Aou Sant’Andrea di Roma e del Centro regionale per la diagnosi della Sclerosi Multipla del PO Binaghi, diretto dalla professoressa Eleonora Cocco,ila persone

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