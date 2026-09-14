Negativo a tutti i test tossicologici. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto stamattina Daniel Maldini, dopo che nelle scorse ore si era diffusa la notizia di una positività a un pretest antidroga. L'attaccante del Cagliari li ha svolti dopo l'incidente stradale avvenuto sabato notte a Milano.

Maldini sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, in vista dei prossimi impegni del Cagliari. E, di conseguenza, potrà essere in campo anche sabato alle 15 nella trasferta contro l'Udinese.

A seguito dell'incidente, Maldini era risultato positivo all’etilometro, che aveva rivelato un tasso alcolemico nel sangue quasi doppio rispetto al limite di legge: l’esame della polizia locale aveva fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda. La patente gli è stata ritirata.

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