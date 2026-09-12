«Se Volodymyr Zelensky desidera davvero incontrare il presidente russo Vladimir Putin, è libero di recarsi a Mosca e l'invito precedentemente rivoltogli rimane valido». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente ucraino ha proposto un incontro con Putin al G20 di dicembre a Miami.

«Se desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza», ha aggiunto Peskov alla Tass. 

(Unioneonline)

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