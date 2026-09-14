Sarebbe risultato positivo anche al pretest antidroga Daniel Maldini, l’attaccante del Cagliari coinvolto in un incidente stradale avvenuto sabato notte a Milano, dopo la vittoria dei rossoblù a Bergamo contro l’Atalanta. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

Il giocatore era già risultato positivo all’etilometro, che aveva rivelato un tasso alcolemico nel sangue quasi doppio rispetto al limite di legge: l’esame della polizia locale aveva fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda. La patente gli è stata ritirata.

Ora, stando a quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, circola l’esito dell’altro test, quello sugli stupefacenti, che necessita di conferma: il responso sarebbe atteso da ulteriori esami tossicologici.

Maldini nella tarda notte fra sabato e domenica era alla guida della sua Porsche Carrera 4 quando alla svolta in via Caracciolo non avrebbe rispettato una precedenza, andando a impattare contro una Golf che a sua volta è finita su un veicolo parcheggiato. Il giocatore era in auto con altre tre persone, a bordo dell’altra auto c’era una coppia. Nessuno ha riportato ferite gravi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata