Nuovi guai per Maldini dopo l’incidente: «Positivo anche al pretest antidroga»All’attaccante del Cagliari è stata ritirata la patente dopo l’esito dell’analisi con l’etilometro: ora si attendono i riscontri di ulteriori esami
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarebbe risultato positivo anche al pretest antidroga Daniel Maldini, l’attaccante del Cagliari coinvolto in un incidente stradale avvenuto sabato notte a Milano, dopo la vittoria dei rossoblù a Bergamo contro l’Atalanta. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.
Il giocatore era già risultato positivo all’etilometro, che aveva rivelato un tasso alcolemico nel sangue quasi doppio rispetto al limite di legge: l’esame della polizia locale aveva fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda. La patente gli è stata ritirata.
Ora, stando a quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, circola l’esito dell’altro test, quello sugli stupefacenti, che necessita di conferma: il responso sarebbe atteso da ulteriori esami tossicologici.
Maldini nella tarda notte fra sabato e domenica era alla guida della sua Porsche Carrera 4 quando alla svolta in via Caracciolo non avrebbe rispettato una precedenza, andando a impattare contro una Golf che a sua volta è finita su un veicolo parcheggiato. Il giocatore era in auto con altre tre persone, a bordo dell’altra auto c’era una coppia. Nessuno ha riportato ferite gravi.
(Unioneonline/E.Fr.)