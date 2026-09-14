Cagliari, lite con accoltellamento tra stranieri: mattina di violenza in pieno centroDiscussione in un locale nel Corso, poi il fendente e l'inseguimento fino a via Azuni
Lite e accoltellamento a Cagliari: alcuni giovani stranieri, probabilmente di nazionalità algerina, dopo una discussione in un locale del Corso si sono affrontati e uno é stato colpito con un fendente. Poi c’è stato un inseguimento.
Immediata la segnalazione al 118 e al 112 con l’arrivo di un’ambulanza e delle pattuglie della Polizia. Il ferito, non grave, é stato poi rintracciato a poca distanza, in via Azuni: le operazioni di soccorso non sono state semplici.
Proseguono le ricerche degli altri giovani protagonisti di questo nuovo fatto di sangue in pieno centro.