Lite e accoltellamento a Cagliari: alcuni giovani stranieri, probabilmente di nazionalità algerina, dopo una discussione in un locale del Corso si sono affrontati e uno é stato colpito con un fendente. Poi c’è stato un inseguimento.

L'intervento di soccorso in via Azuni (Foto: Umberto Zedda)

Immediata la segnalazione al 118 e al 112 con l’arrivo di un’ambulanza e delle pattuglie della Polizia. Il ferito, non grave, é stato poi rintracciato a poca distanza, in via Azuni: le operazioni di soccorso non sono state semplici.

Proseguono le ricerche degli altri giovani protagonisti di questo nuovo fatto di sangue in pieno centro.

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