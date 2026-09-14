I coetanei aguzzini lo hanno costretto a baciare loro le scarpe, è stato preso a calci e a pugni, e costretto ad altri abusi: tutto filmato da due ragazzine del gruppo, e il video pubblicato su Instagram per un’ennesima violenza.

Una storia terribile che arriva da uno dei paesi della provincia di Cagliari, ancora una volta una storia di adolescenti aguzzini e coetanei vittime del branco.

Un adulto ha intercettato il filmato e ha avvisato i genitori del ragazzo. Indagano i carabinieri. La violenza filmata non sarebbe l’unica.

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