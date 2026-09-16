Conoscere e sperimentare le tecnologie dell'idrogeno per l'uso, l'ispezione e la manutenzione degli impianti. Questo l'obiettivo del percorso formativo - al via il prossimo 29 settembre a Macchiareddu - promosso dalla Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche in collaborazione con Rina Consulting - Centro Sviluppo Materiali.

Il corso, dedicato alle imprese e ai liberi professionisti che possono iscriversi fino al prossimo 23 settembre, è completamente gratuito, ha una durata complessiva di 40 ore ed è strutturato in due moduli da seguire in presenza al Training centre di Macchiareddu, primo in Sardegna ad offrire infrastrutture di ricerca sull'idrogeno aperto alle aziende. Il primo modulo – della durata di 24 ore - è fondamentale per affrontare e approfondire tutti gli aspetti legati alla normativa, alla sicurezza, alla compatibilità dei materiali (asset integrity) e alle prospettive di sviluppo tecnologico dell'idrogeno. Con il secondo modulo, invece, ci si specializzerà in uno dei seguenti profili: esperto in operation and maintenance (OMH2), esperto di gestione di impianti e progetti sull'idrogeno (PRH2), ispettore e collaudatore (ISCH2). Ogni candidato potrà scegliere l'indirizzo che preferisce.

«La transizione energetica sta modificando tecnologie, professionalità e modelli produttivi. La Sardegna deve avere un ruolo attivo in questo cambiamento e dotarsi delle competenze necessarie per governarlo. Con le risorse del PR FESR stiamo investendo nelle infrastrutture di ricerca e nel loro rapporto con il mondo delle imprese. Il percorso di formazione promosso da Sardegna Ricerche sulle tecnologie dell’idrogeno è parte di questa politica: investire oggi nella conoscenza e nelle professionalità è essenziale per sostenere la competitività della nostra economia e le opportunità di sviluppo legate all’evoluzione del settore energetico», sottolinea l’assessore regionale della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni.

«Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta concreta alle imprese sarde, e ai professionisti, che guardano alla transizione energetica non solo come a un dovere ambientale, ma come a una straordinaria leva di competitività – dichiara la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori –. Mettere a disposizione delle aziende il nostro Training centre di Macchiareddu, il primo in Sardegna strutturato per questo tipo di attività, significa colmare il divario tra la ricerca tecnologica avanzata e il mercato del lavoro locale. Insieme a un partner d'eccellenza come RINA, offriamo una formazione d'alto livello, totalmente gratuita, per certificare competenze che saranno cruciali e immediatamente spendibili nella filiera dell'idrogeno e dell'energia del futuro».

Il percorso – aperto a un massimo di 20 partecipanti – si chiuderà con una prova d'esame e la certificazione ufficiale di qualificazione professionale rilasciata da Rina Consulting, leader del settore a livello nazionale.

L'attività punta a fornire le competenze teoriche per poter operare in un settore strategico per l'isola e si inserisce nelle attività del Training Centre su idrogeno e tecnologie digitali per la transizione energetica che l'agenzia regionale sta sviluppando nell'ambito dell’Azione 1.1.1 del PR FESR Sardegna 2021-2027 finalizzata al potenziamento delle infrastrutture di ricerca aperte alle imprese.

Tutte le informazioni a questo link (Clicca qui).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata