Lituania, allarme droni in cielo: caccia della Nato in volo, ma era uno stormo di uccelliChiuso per 38 minuti l’aeroporto di Vilnius
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Allarme questa mattina in Lituania per il presunto avvistamento di un drone in cielo.
Un’emergenza nello spazio aereo che ha indotto a chiudere lo scalo di Vilnius e la Nato a mobilitare almeno un caccia.
L'allarme è poi rientrato e l'aeroporto è stato riaperto nel giro di 38 minuti, dopo che il caccia della Nato ha effettuato un'identificazione visiva, e quello che era sembrato un drone è risultato in realtà essere uno stormo di uccelli, come comunicato dal Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi.
«Nelle rilevazioni radar iniziali le tracce lasciate da uccelli e droni possono risultare simili», ha aggiunto l'ente.
(Unioneonline)