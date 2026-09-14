Daniel Maldini negativo ai test tossicologici. E l’attaccante del Cagliari pubblica su Instagram il referto con l’esito delle analisi.

Gli esami a cui si è sottoposto sono stati eseguiti questa mattina in un laboratorio di analisi mediche di Pirri (Cagliari). I controlli sulle sostanze ricercate (in particolare amfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metamfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina) hanno dato tutti esito negativo.

Daniel Maldini ha eseguito i controlli dopo che nelle scorse ore si era diffusa la notizia di una positività a un pretest antidroga a seguito di un incidente a Milano in cui era rimasto coinvolto.

Quelli che ha eseguito stamattina il numero 70 del Cagliari sono test che non rientrano nelle controanalisi disposte nell’ambito degli accertamenti della Polizia locale di Milano e di cui si attendono ancora i risultati.

(Unioneonline/A.D.)

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