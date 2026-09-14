Una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz: lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo quanto riferito dall'agenzia Fars, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente.

Sulla situazione in Medioriente in queste ore il presidente Usa Donald Trump ha affermato: «L'Iran, un Paese in crisi, vuole concludere un accordo, con urgenza e a tutti i costi. Sarò io a decidere se gli Stati Uniti sceglieranno o meno di avviare un confronto – un'ipotesi alla quale siamo aperti», ha scritto su Truth il leader di Washington.

(Unioneonline)

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