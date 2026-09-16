Il presidente Vladimir Putin si è rivolto oggi ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma (la camera bassa del Parlamento).

«La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la Patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci», ha affermato Putin, citato da Ria Novosti, in discorso durato tre minuti.

Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica. Il discorso del presidente che le precede è ormai una tradizione, questa è tuttavia la prima consultazione legislativa dall’inizio del conflitto in Ucraina, nel 2022.

Per la prima volta, ha sottolineato Putin, si voterà anche in quelle che Mosca chiama le 'nuove regioni', le quattro parzialmente occupate dalle truppe russe in Ucraina e ufficialmente annesse alla Federazione Russa dopo referendum tenuti nel settembre di quatto anni fa.

«Il nostro grande Paese sta attraversando una campagna elettorale significativa, per molti versi decisiva», ha detto il presidente, affermando che la partecipazione alle elezioni è un contributo alla vittoria delle truppe sul campo e dicendosi convinto che dalle urne usciranno eletti dei veri patrioti.

«Questa - ha aggiunto - sarà la nostra risposta comune a coloro che vogliono indebolire la Russia, frenarne lo sviluppo e privarci della nostra sovranità e del diritto di determinare autonomamente il nostro destino».

(Unioneonline)

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