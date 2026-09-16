Preservare l’unità europea dalle minacce delle ingerenze russe e dagli ultranazionalisti: questa la priorità espressa da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Davanti al Parlamento di Strasburgo, la presidente della Commissione rivendica la necessità di un'Europa capace di agire in modo autonomo. «La nostra scelta è chiara – dice – Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori nel mondo? Oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai rappresentanti e dai burattini degli autoritari? Che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, i nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa».

«Dobbiamo ripensare urgentemente le nostre partnership. Quindi, vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Ue», ha detto rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: «Uniremo volontariamente le nostre forze. Passeremo dal Ceta a una “Alleanza per il futuro” per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica». «Questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune».

Un mondo «apertamente ostile»

Von der Leyen ha poi descritto il quadro internazionale nel quale l'Unione è chiamata a muoversi. «Conosciamo tutti le minacce che dobbiamo affrontare. Man mano che i vecchi presupposti e i rapporti si sono logorati, ci troviamo ora a fare i conti con un mondo apertamente ostile. Una guerra territoriale di aggressione infuria nel nostro continente; altre sono scoppiate nelle vicinanze. Una lotta per le capacità industriali sta plasmando la concorrenza globale. E una battaglia di narrazioni sta cercando di indebolire la fiducia nell'Europa, di paralizzare le nostre democrazie». Ma alle grandi questioni geopolitiche si aggiungono quelle che incidono direttamente sulla vita quotidiana: «Ma le preoccupazioni delle persone non sono legate solo a queste grandi minacce globali. Gli effetti delle numerose crisi si fanno sentire su molte famiglie europee, non da ultimo sul costo della vita o sull'alloggio», ha sottolineato. «Queste preoccupazioni concrete vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi. A volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Nulla può distoglierci da questo obiettivo. Perché in questo mondo, il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei».

L'intelligenza artificiale

Spazio all'intelligenza artificiale e all'AI Act, la normativa europea che disciplina il settore. «L'AI Act è un elemento cruciale e pone l'Europa nella posizione di poter orientare gli sforzi globali su come affrontare la questione. Pertanto intensificheremo il nostro impegno insieme ai partner che condividono la nostra visione, come il Canada e il Regno Unito». «Vogliamo collaborare sulla valutazione dei modelli, la verifica, l'allerta precoce, la sicurezza dell'IA e molto altro: inviterò i principali laboratori all'avanguardia a un dibattito su come possiamo sostenere gli sforzi in corso per stare al passo con le innovazioni».

I diritti delle donne

Tra i passaggi anche la difesa dei diritti delle donne, parte dei valori fondamentali dell'Unione. «Oggi i nostri valori fondamentali vengono messi in discussione. Alcuni vogliono persino farci arretrare sui diritti delle donne. Riportarci a un'epoca in cui le donne erano cittadine di seconda classe». «Abbiamo lottato così duramente per la parità di trattamento, per le pari opportunità, per la parità salariale», ha aggiunto. E ha concluso: «Le donne sono qui per restare. Difenderemo i nostri diritti. E continueremo a difendere i nostri valori ogni singolo giorno».

(Unioneonline/D)

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