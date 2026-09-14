Fa breccia sulla stampa britannica, e diventa rapidamente virale sul web, il primo video diffuso nelle scorse ore sui suoi profili social da Meghan Markle, consorte del principe ribelle Harry, dopo il ritorno a sorpresa nel Regno Unito dei duchi di Sussex con i figli Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5: rimpatrio consumatosi all'improvviso, sulla scia dei 6 anni di autoesilio americano seguito al traumatico strappo del 2020 dal resto della Royal Family.

Il video, dal sapore autunnale, contiene immagini di serenità e di unità familiare dei Sussex, nella campagna inglese di Cotswold, dove Harry e Meghan hanno scelto di vivere (a debita distanza da Londra) e d'iscrivere a scuola i loro bambini. Mostra sia i due coniugi, sia i figli, peraltro mai ripresi in volto, come i duchi hanno scelto di evitare di fare in pubblico fin dalla loro nascita.

Il secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana, è ripreso fra l'altro mentre pesca nelle acque di un torrente; mentre Lilibet appare (con la voce di Meghan sullo sfondo) in bicicletta con una bambola sul sedile di dietro, impegnata a pedalare e con al fianco Archie che la supera a piedi correndo con indosso stivali da pioggia. Non manca inoltre l'immagine dei piedi del principino che si asciugano al fuoco di un caminetto.

Il filmato, dopo la pubblicazione, ha fatto rapidamente il pieno di like e condivisione.

(Unioneonline)

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