L'oligarca russo Umar Kremlev, legato a Vladimir Putin, avrebbe pagato centinaia di migliaia di dollari per contribuire a finanziare il matrimonio di Donald Trump Jr, il figlio del presidente americano Donald Trump, celebrato su due isole private alle Bahamas. Kremlev, che ha rapporti di lunga data con Mosca, ha finanziato l'evento tramite una società con sede a Dubai, secondo il resoconto di ProPublica, citando documenti e interviste a tre fonti anonime.

Il portavoce di Trump Jr. ha dichiarato che Kremlev è un «amico personale», mentre Eric Trump ha affermato di non conoscerlo. L'oligarca ha pagato l'affitto di isole private e altre spese, come lo spettacolo pirotecnico e l'organizzazione dell'evento. Al matrimonio di Trump Jr. con Bettina Anderson, esponente dell'alta società di Palm Beach, svoltosi a maggio, hanno partecipato circa 50 ospiti, tra cui Jared Kushner e Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump e il marito Michael Boulos: la presenza di Kremlev e dei suoi collaboratori è risultata quindi ancora più insolita agli occhi degli altri invitati.

Mentre il presidente Trump non vi ha preso parte. Pochi giorni prima del matrimonio, Kremlev era nella delegazione di Putin in viaggio in Cina; all'inizio dell'anno il leader russo gli ha conferito l'Ordine dell'Amicizia ed è stato sanzionato dall'Ucraina a causa dei suoi legami con lo zar. L'ufficio di Kremlev ha detto che Trump Jr «ha un rapporto amichevole» con l'oligarca e che «si sono conosciuti un paio d'anni fa».

A settembre del 2025, il figlio del presidente Usa ha partecipato a un dibattito a Istanbul dell'International Boxing Association a Istanbul (Iba) insieme a Kremlev, che guida questa organizzazione, sostenuta dal colosso energetico russo a controllo statale Gazprom. Oltre ai legami con Putin tramite l'Iba, Kremlev intrattiene molteplici rapporti con il governo russo: il capo del Cremlino ha affidato a una delle società di Kremlev la gestione della lotteria nazionale.

(Unioneonline)

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