Tragedia nella rada di Alghero alla vigilia del Campionato Italiano di Qualificazione di Pesca in Apnea, in programma il 18 e 19 settembre nelle acque del territorio algherese. Un assistente di gara, sub esperto, è deceduto questo pomeriggio, 14 settembre, per cause ancora da accertare mentre si trovava in mare durante i test che precedono la competizione.

La vittima è Francesco Pagni, di Sarzana, 47 anni, appassionato di apnea, un grande esperto dei fondali.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava effettuando una ricognizione del campo di gara, attività che precede le prove ufficiali e consente agli atleti e agli assistenti di studiare i fondali e individuare le caratteristiche delle zone nelle quali si svolgerà la competizione. Durante questa fase qualcosa è andato storto. Le circostanze e le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.

Il corpo del sub è stato recuperato e trasportato nella banchina del porto di Alghero, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Successuvamente è stato trasportato all'Istituto di medicina legale nel complesso sanitario di Rizzeddu, a Sassari, per l'esame autoptico.

Una tragedia che colpisce il mondo della pesca in apnea proprio a pochi giorni dalla manifestazione nazionale, organizzata dal GS Corallo Sub, che dovrebbe richiamare ad Alghero decine di atleti provenienti da tutta Italia.

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