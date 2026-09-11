«Nella tv dell'albergo scorrevano le immagini della diretta della Cnn. Si vedeva una delle due torri in fiamme, non si capiva che cosa fosse successo». Le sequenze di quella mattinata, istanti che restano nella memoria: «Tutti i negozi erano chiusi. Andate via, mettetevi in salvo, ci dicevano i passanti».

Francesca Argiolas era a New York 25 anni fa, l’11 settembre 2001, nelle ore terribili dell’attentato alle Torri Gemelle che ha sconvolto il mondo. E nella Grande Mela erano presenti anche molti altri sardi. I loro racconti e le loro testimonianze su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

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