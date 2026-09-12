La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto in Francia nella serata di ieri, quando un treno con con 180 passeggeri a bordo è deragliato fra Caen e Rouen.

Il bilancio aggiornato è al momento di 44 feriti, con una donna in gravi condizioni.

L'ipotesi di un atto premeditato per causare l'incidente era emersa già subito dopo l'accaduto: una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie è comparsa sui social. Il pezzo di metallo, secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno.

L'incidente è avvenuto verso le 19:45, mentre il treno procedeva a 140 km orari. In quel momento, il convoglio si trovava fra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, all'altezza del comune di Cléon.

(Unioneonline)

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