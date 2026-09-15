Si è seduto sul muretto fuori dalla chiesetta della Pietà a Su Gologone.

Forse ha avuto un malore, o forse la sua è stata una semplice distrazione, che gli ha fatto perdere l'equilibrio.

È stato sicuramente un tragico incidente la morte di Lussorio Massai, 67 anni, operaio forestale in pensione, precipitato nel pomeriggio nella suggestiva cornice della fonte di Su Gologone. Era seduto sul muretto proprio fuori dalla chiesetta che attraversa per arrivare al belvedere sulle fonti, quando, per cause da approfondire, ha perso l'equilibrio ed è caduto più in basso, compiendo un volo di alcuni metri e sbattendo violentemente la testa.

Sul posto carabinieri e il 118. I soccorsi sono stati inutili.

© Riproduzione riservata