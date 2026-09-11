Raid sauditi contro gli Houthi in Yemen: il nuovo fronte preoccupa gli UsaNel mirino l’aeroporto di Mocha. Centinaia di consiglieri militari Usa mobilitati per affrontare l’escalation
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Le forze militari saudite hanno effettuato due raid aerei sull'aeroporto di Mocha, nello Yemen: lo riferisce Al-Masirah, network affiliato agli Houthi.
I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale: un nuovo fronte in Medioriente che preoccupa gli Stati Uniti, che stanno intensificando proprio il sostegno all'Arabia Saudita, cercando al contempo di evitare un coinvolgimento militare diretto. Lo scrive Axios.
L'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando centrale degli Stati Uniti (CentCom), si è recato ieri in Arabia Saudita per incontri urgenti di coordinamento, secondo quanto riferito da due fonti informate sulla vicenda. L'ambasciata saudita a Washington e la Casa Bianca, aggiunge Barak Ravid, non hanno rilasciato commenti.
Ieri anche la Cnn, aveva parlato di "100-200 consiglieri militari Usa in Arabia Saudita contro gli Houthi", per dare supporto in tempo reale su intelligence, individuazione target e dati geospaziali.
(Unioneonline)