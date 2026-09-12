L'aereo con a bordo Alessandro di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma.

L’ambulanza, scortata da una macchina della polizia, ha lasciato lo scalo diretta all'ospedale Gemelli di Roma, dove Di Battista sarà ricoverato.

Nei giorni scorsi, dopo il forte mal di testa e il malore da cui era stato colpito sabato 29 agosto, per l’ex deputato era scattato prima il ricovero all’ospedale Santa Clara e poi il ricovero e l’intervento d’urgenza a L’Avana. Per Di Battista si erano spostati a Cuba anche due specialisti del Gemelli.

(Unioneonline)

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