Si è concluso, nei giorni scorsi a Sassari, il progetto “Agente speciale 0013: agire per il clima”, promosso dal Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari, in collaborazione con la Alea Società Cooperativa e Sardinia Nature, gestori del Ceas Lago Baratz.

Una iniziativa, di cui sono state illustrate a Palazzo Ducale le fasi finali del percorso educativo, rivolta alla progettazione e alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il titolo fa riferimento all’Obiettivo 13 (lotta contro i cambiamenti climatici) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite mentre il finanziamento proviene dalla Regione Sardegna che destina delle risorse ai progetti regionali sull’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale e destinato agli enti pubblici titolari di Ceas della rete Infeas.

A essere coinvolte, durante l’anno scolastico, sono state alcune classi della scuola secondaria di primo grado, i cui allievi hanno esaminato i temi, dei cambiamenti climatici, delle isole di calore, delle ondate di calore, del ruolo del suolo e delle differenze tra mitigazione e adattamento.

Al contempo si sono tenute alcune attività pratiche all’esterno, come l’uscita nel giardino scolastico per la sperimentazione degli strumenti di rilevazione delle temperature, la visita nel Dipartimento Meteoclimatico di Arpas, dove gli alunni hanno potuto confrontarsi con esperti del settore, le uscite nel quartiere per il rilievo delle temperature e la somministrazione dei questionari ai cittadini. E ancora laboratori teorico-creativi con focus sul suolo e la sua funzione nelle azioni di mitigazione, con l’avvio della elaborazione di slogan, l’individuazione di buone pratiche e, in conclusione, la messa a dimora di nuove essenze vegetali nell’aiuola scolastica.

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