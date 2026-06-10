Una trasformazione sostanziosa che rende accessibile a tutti la Biblioteca Universitaria di Sassari. Questa mattina nel bel palazzo di piazza Fiume sono stati presentati i risultati di “Ready to Access”, il progetto Pnrr per il superamento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali.

Il finanziamento europeo da 200 mila euro ha consentito di rendere veramente inclusiva la biblioteca pubblica afferente al Ministero della Cultura. «Apparecchiature e ausili tecnologici sono stati installati e testati con la collaborazione delle diverse associazioni che si occupano di accessibilità», ha spiegato il direttore della Biblioteca Universitaria Giovanni Fiori. «Tutto il personale è stato poi istruito nella lingua dei segni».

Una imponente e complessa opera che ha consentito non solo di eliminare gradini e ostacoli e di installare ascensori con pulsantiera in braille e supporto vocale, ma anche di installare sistema “Letismart”, che, attraverso l’utilizzo di un “bastone intelligente” e di ben 53 micro dispositivi radio, fornisce messaggi vocali direzionali, chiari e non invasivi, individuando varchi, scale, ingressi, ascensori, servizi e punti di interesse e guidando l’utente cieco o ipovedente anche nei percorsi più complessi.

Da segnalare inoltre i tre screen reader e quello fisso che consentono non solo di ingrandire la pagina di un libro e modificarne il contrasto, ma anche di tradurre il testo in voce, trasformando qualsiasi volume in audio-libro. Una postazione Pc è anche dotata di tastiera braille, mentre sedie e piani di appoggio sono ergonomici e regolabili in altezza.

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