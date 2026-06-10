Più famiglie ma con meno componenti a Sassari. È uno dei dettagli del rapporto demografico 2025 del Comune tratto dagli archivi dell'anagrafe e dello stato civile.

Fino a 6 mesi fa le famiglie erano 61.091, 309 in più rispetto al 2021. Guardando però al numero medio di componenti per nucleo il dato si restringe: dai 2,04 di 5 anni fa a 2 componenti oggi. Aumentano i nuclei familiari con una sola persona, che raggiungono la cifra di 28.204 (46.2% del totale). Lieve rialzo per le famiglie con due componenti mentre sono in caduta libera quelle con tre. Sono 3500 i mononuclei con cittadini ultra80enni, di cui 2.702 donne.

Le famiglie “a due” vedono prevalere la tipologia moglie-marito, ma il 36,4% è rappresentato da genitore-figlio/a. Crescono le coppie non sposate con un figlio/a fra i nuclei con tre componenti: 880 nel 2021, 1.092 nel 2025.

Diminuiscono le famiglie, comprensive di moglie-marito e tre figli minori: da 283 del 2021 a 197 nel 2025 su un totale di 1078 (574 quelle composte da marito, moglie e tre figli minorenni e maggiorenni).

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